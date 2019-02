39-Jährige tot aufgefunden: Doch kein Mord?

Nach dem am Sonntagabend in Wien-Hietzing eine 39-jährige Frau in einer Gemeindewohnung aufgefunden wurde, schloss die Wiener Polizei am Mittwochvormittag einen Mord noch aus.

"Nach Überprüfung der Gegebenheiten und der Todesursache durch das LKA Wien wurde kein Fremdverschulden festgestellt", sagte Sprecher Paul Eidenberger. Zu den näheren Umständen will man keine weiteren Angaben machen. Das toxikologische Gutachten ist aber noch ausständig.