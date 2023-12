38-Jährige befördert Polizisten in Wien mit Faustschlag ins Krankenhaus

Eine 32-Jährige ist nach einem Faustschlag, der einen Wiener Polizisten ins Spital brachte, in Haft genommen worden. Die österreichische Staatsbürgerin war Donnerstagmittag in die Polizeiinspektion Langobardenstraße in der Donaustadt gekommen und habe den Beamten aus vorerst unerklärlichem Motiv angegriffen, hieß es am Freitag.

Am Auge verletzt

"Ein Polizist fragte die Frau, wie er ihr helfen kann, woraufhin sie dem Polizisten völlig unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzte", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Der Beamte sei an einem Auge verletzt worden. Er wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus transportiert.

"Die 32-Jährige machte bei der Vernehmung keine Angaben zu den Tatvorwürfen. Sie wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht", so die Sprecherin.

Verletzte auch in Glückspiellokal

Ebenfalls Donnerstag um die Mittagszeit wurden gleich drei Polizisten bei einem Einsatz in der City angegriffen und verletzt, zwei konnten danach den Dienst nicht fortsetzen, berichtete Gass. Sie waren zu einem Glücksspiellokal beordert worden, weil dort ein Italiener randalierte.

"Als die Polizisten in das Lokal kamen, war der 44-Jährige aggressiv und lärmte. Der Mann wurde mehrmals aufgefordert, sein strafbares Verhalten einzustellen. Plötzlich attackierte er die Polizisten mit Schlägen. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen", schilderte die Sprecherin den Einsatz. Der Mann wurde schlussendlich auf freiem Fuß angezeigt.