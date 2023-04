34-Jähriger warf in Wien Messer nach Betreuer

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in einer Unterkunft für Haftentlassene in Wien ein Messer nach einem Betreuer geworfen. Der 63-Jährige wurde dadurch am Arm verletzt und verständigte die Polizei, die den Angreifer widerstandslos in seinem Zimmer festnahm. Der Mann soll bereits am Tag zuvor seine Sozialarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben.

➤ Alle Blaulicht-Meldungen aus Wien lesen Sie auch in unserem Blaulicht-Newsletter