Beamte der Polizeiinspektion Koppstraße wurden zu einem Reanimationseinsatz der Berufsrettung Wien hinzugerufen, weil eine reglose Person ohne Ausweisdokument in einem Stiegenhaus gelegen hatte. Der 34-Jährige war laut der Berufsrettung stark unterkühlt und dürfte unter Drogeneinfluss gestanden sein. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Vortag bei einer Party in einer der dortigen Wohnungen zu Gast war und offensichtlich schon die ganze Nacht über in diesem Stiegenhaus gelegen hatte.