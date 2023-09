31 Menschen in Schlepper-Wohnung in Wien entdeckt: 2 Festnahmen

Am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr wurde eine Wohnung in Wien durchsucht, weil die Polizei dort Schlepper vermutete - und die Ermittler sollten rechtbehalten. In der Wohnung traf man 31 Menschen an - darunter 13 Kinder, die aus der Türkei illegal nach Österreich gebracht worden waren.

Auch die beiden Verdächtigen wurden angetroffen. Es handelt sich um einen 22 und einen 25 Jahre alten Mann aus der Türkei.