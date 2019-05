30.000 Frauen setzten laufend ein Zeichen

Frauen aus insgesamt 92 Nationen gingen an den Start. Die jüngste Teilnehmerin war erst drei Jahre, die älteste 86 Jahre. Speziell bei den jüngeren Teilnehmerinnen war die Veranstaltung heuer besonders beliebt. „Mehr als 5.600 Mädchen unter 18 Jahre sind an diesem Sonntag gestartet. Es gibt keine Sportveranstaltung in Österreich, die mehr Teilnehmerinne in diesem Alter in einem Bewerb verzeichnen kann“, freut sich Organisatorin Ilse Dippmann.