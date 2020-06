3000 Polizeieinsätze im AKH

Für Marzi gibt es allerdings einen großen Unterschied: In Eisenstadt ist die Polizei ständig präsent, in seinem Haus nur im Anlassfall. Und die gibt es tagsüber fast stündlich: 3000 Polizeieinsätze registriert die AKH-Verwaltung pro Jahr. Es geht um Diebstähle, Befragungen, Suchtgiftdelikte, Vandalismus, Datenmissbrauch, verletzte Verdächtige, Drohungen, ungebetene Gäste im Haus und Fehlalarme.

Derzeit wachen nur sieben Securitys über die „Stadt AKH“. Zu wenig? In anderen Spitälern sind es nicht mehr: Die kleinere Uni-Klinik Innsbruck beschäftigt zwei Wachmänner und einen Portier.

In seinem Vortrag vor den Polizisten träumt Marzi von einer eigenen Inspektion, der „PI AKH“. Die Idee verfolge ihn schon lange. „Eigene Infrastruktur“, sagt er, „wäre für die Polizei von Vorteil“.

Mit dieser Begehrlichkeit ist Marzi nicht alleine. In den stetig wachsenden Wiener Außenbezirken wünscht man sich neue Wachzimmer, die ÖBB fordern welche für ihre großen Bahnhöfe, und auch am Landesgericht Wien würde man den in den 1980er Jahren gesperrten Posten gern wiedereröffnet sehen. Der Zeitpunkt dafür ist ungünstig. Außerhalb der Bundeshauptstadt werden 122 Posten zugesperrt. Wie viele es in Wien sein werden, ist noch geheim. Das Innenministerium muss sparen. Jener Kontaktbeamte, der Ansprechpartner für das AKH war, wurde wegrationalisiert.

Etage 17. Die Führung durch das AKH ist der Schlusspunkt eines Seminars zum Thema „Sicherheit in Krankenhäusern“, das von der Vereinigung Kriminaldienst Österreich veranstaltet wurde. Ein Guide erklärt, wie die Dermatologie aufgebaut ist. Es bräuchte ihn gar nicht, denn jeder kann auf die Station. „Früher konnte man hier zu jeder Tag- und Nachtzeit herumgehen“, erzählt der Hausjurist. Nunmehr sind auch Mitarbeiter sensibilisiert und fragen nach dem Grund des Besuchs. Leicht überall hinzukommen, ist aber gewollt. Das Wiener AKH ist ein „offenes Haus“. Menschen, die Hilfe brauchen, stehen hier im Mittelpunkt.