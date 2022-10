30 Jahre am Ohr: Ältestes, noch genutztes Handy Österreichs gekürt

Wer hat das älteste Handy? Diese Frage stellte das Forum Mobilkommunikation (FMK) anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der GSM-Mobilfunkstationen in Österreich. Der Gewinn: Die Mobilfunkkosten der nächsten zwei Jahre, die das FMK übernimmt.

Wer einfach sein altes Telefon aus der Schublade kramen wollte, war bei diesem Wettbewerb aber fehl am Platz, denn es wurde darauf hingewiesen, dass das Handy noch in Benutzung sein muss. 200 Österreicher reichten ihre Geräte aus den 90ern ein. Das absolut älteste Modell war ein Ericsson GH 198, das mit fast 30 Jahren so alt ist wie die GSM-Funkstationen selbst.