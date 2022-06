Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Wien-Floridsdorf gekommen. Ein Motorradfahrer krachte um 11.30 Uhr auf der A22 in Fahrtrichtung Stockerau aus unbekannter Ursache gegen einen Lkw, der samt einem Anhänger auf der aufgrund von Bauarbeiten abgesperrten linken Fahrspur abgestellt war. Der Mann wurde unter den Lkw geschleudert und unter dem Anhänger eingeklemmt. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete, gestaltete sich die Bergung des Schwerverletzten schwierig.