28-Jähriger zog bei Streit unter Autofahrern in Wien-Favoriten Waffe

Ein 28-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten einen anderen Pkw-Lenker mit einer Waffe bedroht. Zunächst soll der Beifahrer des 28-Jährigen an einer Ampel in der Gudrunstraße den anderen Lenker über das Fenster beschimpft und gefragt haben: "Was schaust du so blöd?" Bei der Weiterfahrt soll der 28-Jährige den 19-Jährigen geschnitten haben, bis es schließlich zur Bedrohung mit der Waffe kam - wie sich später herausstellte, eine Schreckschusspistole.