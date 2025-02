270.000 Euro Schaden: Falsche Steuerberaterin in Wien verurteilt

Eine bereits mehrfach einschlägig vorbestrafte Betrügerin ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Untreue rechtskräftig zu 32 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden.

Die Schwindlerin soll ihren Kunden Honorarnoten für nicht erbrachte Leistungen gelegt und sich Gelder überweisen haben lassen.

Aufwändiger Lebensstil

Via Finanzonline machte sie für ihre Kunden Gutschriften und Rückerstattungen geltend. Bekam sie die Gelder überwiesen, soll sie diese einbehalten und damit ihren aufwändigen Lebensstil finanziert haben.

Die Staatsanwältin erwähnte in diesem Zusammenhang zwei Pferde, ein Haus und einen schnittigen Sportwagen der Marke Jaguar. Die Angeklagte habe sich auch in teuren Trachtengeschäften neu eingekleidet. In diesem Zusammenhang legte die Anklägerin besonderes Augenmerk auf hochwertige Reitstiefel. Sie legte der 51-Jährigen einen Schaden von 270.000 Euro zur Last.