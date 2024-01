26-Jähriger attackierte Ex-Freund seiner Ehefrau in Wien-Simmering

Ein 26-Jähriger soll mit einem Stanleymesser am späten Sonntagnachmittag den Ex-Freund seiner Ehefrau in einem Lokal in Wien-Simmering attackiert haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich dürfte die Aktion eine gewisse Vorgeschichte gehabt haben. Der 26-Jährige will bemerkt haben, wie der 27-Jährige mit seiner früheren Freundin Blicke ausgetauscht habe. Als er am Sonntag seinem Vorgänger mehr oder weniger zufällig über den Weg lief, schritt er offenbar zur Tat.

Der rumänische Staatsbürger und sein Widersacher dürften sich in denselben Simmeringer Kreisen bewegen. Ganz zufällig war das Aufeinandertreffen aber nicht. Denn der 26-Jährige versteckte ein Stanleymesser und zwei Schraubenzieher im Kinderwagen seines Nachwuchses, nachdem er den vermeintlichen Nebenbuhler in dem Speiselokal in der Etrichstraße sah.

In dem Gastronomiebetrieb ging er laut Polizei gegen 18.00 Uhr mit Fäusten und dem Stanleymesser auf seinen Kontrahenten los. Dieser bekam aber Hilfe von seiner Familie, die sich mit Sesseln den Angreifer vom Leib hielten.

Sie verständigten auch die Polizei. Beamte der Inspektion Kaiser-Ebersdorfer-Straße nahmen den Aggressor fest und stellten seine "Waffen" sicher. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen.