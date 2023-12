Mann drang in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wohnung von Bekannter ein

In der Nacht auf Samstag ist ein 26 Jahre alter Mann gewaltsam in die Wohnung einer Bekannten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eingedrungen und hat den Freund der 21-Jährigen mit einem Messer attackiert. Die junge Frau verständigte die Polizei.

Als die Beamten hinkamen, wurden auch sie vom Österreicher angegriffen. Der Betrunkene wurde festgenommen. Er soll die 21-Jährige bereits länger gestalkt haben.

Der 26-Jährige war kurz vor 2 Uhr bei der Wohnung der Frau aufgetaucht. Diese öffnete die Tür zwar nur einen Spalt, aber der Mann drückte sie auf und verschaffte sich so Zutritt.

Äußerst aggressiv

Laut ersten Erhebungen soll der 26-Jährige den ebenfalls in der Wohnung anwesenden 22-jährigen Freund mit einem Messer verletzt haben. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der Eindringling äußerst aggressiv und unkooperativ. Außerdem hatte er das Messer in der Hosentasche, welches er erst nach mehreren Aufforderungen fallen ließ.