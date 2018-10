25 Euro in vier Tagen: Protest der Standler gegen Öffnungszeiten

„Zu solchen Politikern kann man nur sagen: Der Herr verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, sagt Walter Aigner und schüttelt den Kopf. „Unglaublich“, murmelt ein anderer, während die Menschen fleißig ihre Namen in eine Unterschriftenliste eintragen.

Samstagmittag ist am Bauernmarkt am Yppenplatz in Ottakring die neue Marktordnung das Thema Nummer eins bei Standlern wie Kunden. Wie berichtet, sieht diese nämlich unter anderem verpflichtende Kernöffnungszeiten von Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr vor. Ziel der Verordnung ist, Leerstand auf den Wiener Märkten zu bekämpfen. Das Problem jedoch: Die Yppenmarkt-Standler, regionale Produzenten aus dem Umland, hatten bisher nur am Freitag und am Samstag offen. Sie sehen sich außer Stande die Vorgaben zu erfüllen. Ihnen droht der Entzug des Standortes.

„Wir sehen uns als Bauernopfer“, ärgert sich Thomas Anderl, der seit 1987 mit seiner „ARGE Rosenauerwald“ Bio-Produkte verkauft und bereits zwei Mahnungen kassiert hat. Eine dritte, meint er, und sein Stand sei weg. „Das ist beleidigend. Ich arbeite da seit 35 Jahren und werde innerhalb eines Monats gekündigt.“ Mit seinen Kollegen will er sich nun wehren, 763 Unterschriften kamen am regnerischen Samstag bereits zusammen.