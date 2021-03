23-Jähriger will Geld: Eltern rufen die Polizei

Am Sonntagnachmittag eskalierte ein Streit um Geld zwischen einem 23-Jährigen und seiner Familie in Wien-Wieden. Gegen 16 Uhr riefen die Eltern schließlich die Polizei und gaben an, dass der junge Mann gegen ihre Wohnungstür der aus Usbekistan kommenden Familie getreten haben soll, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Außerdem soll er gegen sie und die Schwester Schläge angedroht haben, wenn sie ihm kein Bargeld geben würden. Als die Polizei verständig wurde, flüchtete der Beschuldigte. Er wurde im Bereich der Wiedner Hauptstraße angehalten und festgenommen.

