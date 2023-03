23-Jährige soll in Wohnung geschlagen und ausgeraubt worden sein

Eine 23-jährige Frau erstattete am Mittwoch in der Brigittenau Anzeigen wegen eines mutmaßlichen Raubes. Sie erzählte, dass sie von einem 33-jährigen Österreicher in einer Wohnung geschlagen und beraubt worden sein soll. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen.

Bei einer Durchsuchung wurde ein vermutlich gestohlenes E-Bike sichergestellt. Das geraubte Mobiltelefon konnte nicht gefunden werden. Die 23-Jährige wurde nach der Vernehmung zur medizinischen Versorgung in ein Spital gebracht.

