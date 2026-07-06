220.000 Euro für Klimaprojekt vor Schule in Mariahilf

Im Herbst wird der Swiftie-Baum in der Corneliusgasse gefällt. Er fällt ausgerechnet einem Klimaprojekt zum Opfer – aber nur auf den ersten Blick. Der Hochstammstrauch hat laut Angaben des Bezirks seine Altersgrenze bereits erreicht.

„Der Baum ist schon zweimal umgefallen“, sagte Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ) am Montag bei einem Medientermin. Der Sturm im Herbst 2024 hat dem „Hibiscus syriacus“ ordentlich zugesetzt.

Neuer Baum wird im Herbst gepflanzt

Die Community hat aber bereits einen neuen Baum ausgesucht, der an derselben Stelle wieder eingepflanzt wird. Dort, wo jetzt der Baum steht, wird im Herbst ein neues Projekt umgesetzt – der sogenannte Wiener Klima Himmel. Dabei geht es grundsätzlich darum, Kühlung des Straßenraums zu schaffen sowie die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Konkret ist eine Pergola mit einer „Horizontal- und Vertikalbegrünung“ geplant, erklärte Lessacher.

Die Umbauarbeiten beginnen nun mit Ferienstart und werden über den Sommer andauern. Bis zum Schulstart sollen die Grabungen abgeschlossen sein. Rund 220.000 Euro werden vom Klimateam zum Projekt zugeschossen, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).