21-Jähriger zieht sich nackt aus und schlägt Polizisten

Am Montag um 18 Uhr wurde die Polizei in die Leopoldauer Straße in Floridsdorf gerufen, weil die Wiener Berufsrettung um Unterstützung angefordert hatte. Ein Patient hatte sich aggressiv verhalten. Nach dem Eintreffen der Polizei zog sich der 21-jährige Somalier nackt aus und schlug einem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht.

In weiterer Folge attackierte er die einschreitende Funkwagenbesatzung. Neben den Schlägen mit der flachen Hand, stieß er eine Polizistin und kratzte einen anderen Polizisten mehrmals im Gesichts- und Nackenbereich. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht. Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, konnten den Dienst allerdings fortsetzen.

