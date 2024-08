21-Jähriger in Wien-Favoriten von Unbekanntem schwer verletzt

In der Nacht auf Dienstag ist ein junger Mann am Antonsplatz in Wien-Favoriten von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand, wahrscheinlich einem Messer, schwer verletzt worden. Der Täter konnte bisher nicht gestellt werden, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Zeuge die Schreie des 21-Jährigen gehört, entdeckte das Opfer und verständigte das Stadtpolizeikommando Favoriten.

Täterbeschreibung

Die Beamten suchten die Umgebung ab, konnten aber keinen Verdächtigen ausfindig machen. Der mutmaßliche Täter, ein junger Erwachsener, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe mit weißer Aufschrift. Nach der Attacke floh er in Richtung Laxenburger Straße.