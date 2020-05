200 Punsch-Planquadrate in Wien

In Australien kündigt die Polizei mit großen Tafeln neben den Ortsschildern an, was in diesem Monat besonders streng kontrolliert wird. Gäbe es so etwas in Wien, dann würde im Dezember dort in großen Lettern „Alkohol“ zu lesen sein. Denn bis Weihnachten sind allein 200 Planquadrate in der Bundeshauptstadt geplant.

Die Verkehrspolizei wird die 40 größten Aktionen mit mehreren Fahrzeugen und spezialisierten Beamten durchführen, die restlichen 160 sind kleinere Kontrollpunkte der Bezirkskräfte. An zumindest zehn Orten in Wien werden also ab sofort jeden Tag Alkohol-Kontrollen durchgeführt.