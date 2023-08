2 tödliche Badeunfälle in der Donau, Taucher fanden Leiche

Bereits am Dienstagabend hatten Einsatzkräfte der Polizei in Wien nach einer 87-jährige Frau gesucht, die nach dem Schwimmen am Kuchelauer Hafenbecken nicht mehr auffindbar gewesen war. Diese Suche endete am Mittwoch um 8.30 Uhr tragisch: Die Frau wurde leblos im Wasser gefunden, es konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Am Mittwoch kam es dann zu einem weiteren tödlichen Badeunfall eines Pensionisten. In der Donaustadt beim Mühlwasser sah ein Badegast einen leblosen Mann treiben. Nachdem der Badegast ihn aus dem Wasser gezogen hatte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Sämtliche Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Der tödlich Verunfallte war 86 Jahre alt. Die Ursache dürfte ein gesundheitliches Problem gewesen sein.

