19-Jähriger raste ohne Schein mit 158 km/h durch 80er-Zone in Wien

Mit 158 km/h ist ein 19-jähriger Pkw-Lenker am späten Donnerstagabend auf der Wiener Südosttangente (A 23) durch eine 80er-Zone gerast.

Der 19-Jährige war mit dem Fahrzeug in Fahrtrichtung Süden unterwegs, verließ die Autobahn im Bereich „Altes Landgut“ und wurde schlussendlich von der Polizei auf der Grenzackerstraße mit der Kreuzung Neuburgergasse angehalten. Wie die Polizei am Freitag berichtete, konnte er keinen Schein vorweisen. Er wurde mehrfach angezeigt.

Pkw wurde beschlagnahmt

Der Pkw wurde gemäß den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung vorläufig beschlagnahmt. Der junge Mann aus Deutschland war den Beamtinnen und Beamten gegen 23.30 Uhr im Zuge eines Planquadrats aufgefallen.

Dabei nahm die Polizei auch weitere Amtshandlungen vor - unter anderem: eine Abnahme des Führerscheines nach Verweigerung der Vorführung zum Amtsarzt aufgrund des Verdachts der Suchtmittelbeeinträchtigung sowie eine Führerscheinabnahme nach klinischer Untersuchung durch den Amtsarzt aufgrund von Suchtmittelbeeinträchtigung, auch Drogen wurden sichergestellt. Zudem erfolgten zwei Lärmmessungen, die Ausstellung von 14 Organmandaten, 24 Alkovortests und 38 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Führerscheingesetz und dem Kraftfahrgesetz.