18-Jähriger hielt Freundin offenbar in Wien-Floridsdorf in Wohnung fest

Ein 18-Jähriger soll am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf seine gleichaltrige Freundin in der Wohnung festgehalten und ihren Großvater mit dem Erschlagen bedroht haben, bevor er Polizisten im Stiegenhaus mit einem Hammer entgegentrat. Die Beamten nahmen ihn fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Die Geschichte nahm gegen 20.15 Uhr in einer Wohnung in der Brünner Straße ihren Lauf, nachdem die junge Frau neben dem Bett eine Binde gefunden hatte.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beschuldigte die 18-Jährige daraufhin ihren Freund, sie zu betrügen, und wollte sein Appartement verlassen. Der junge Mann soll sie daraufhin am Hals gepackt, auf den Boden gedrückt und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Frau hatte aber bereits zuvor ihren Großvater gebeten, sie abzuholen. Der Mann stand kurz darauf vor der Tür des 18-Jährigen. Dieser nahm nach Angaben seiner Freundin einen Golfschläger in die Hand und drohte ihrem Opa mit dem Erschlagen. Der Mann alarmierte die Polizei.