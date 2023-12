17-jähriger nach Pkw-Brand auf S2 in Wien gestorben

Ein Jugendlicher hat sein Leben bei einem Unfall in einem brennenden Pkw in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt verloren. Der 17-Jährige soll gemeinsam mit Freunden und deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf der S2 unterwegs gewesen sein, als der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über das PS-starke Auto verlor und ins Schleudern geriet. Innerhalb kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Flammen, wie Einsatzkräfte berichteten.

Gegen 2.30 Uhr kam das Fahrzeug im Bereich der Hermann-Gebauer-Straße zunächst von der Fahrbahn ab, überschlug sich, prallte dann gegen eine Betonleitwand und fing Feuer. Nachfolgende Pkw-Fahrer versuchten noch, den drei jugendlichen Insassen des Unfallwagens zu helfen.