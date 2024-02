17-Jähriger in Stiegenhaus in Favoriten von Duo ausgeraubt

Raubüberfall in einem Stiegenhaus in Favoriten: Ein 17-Jähriger meldete am Samstag am Notruf, dass er von zwei Männern im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage ausgeraubt wurde. Die zwei bislang unbekannten Täter sollen das Opfer mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht und auf ihn eingeschlagen haben.

Sofortfahndung

Nachdem sie eine geringe Menge Bargeld raubten, flüchteten die unbekannten Täter. Sofortfahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen ohne Erfolg. Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt und begab sich in häusliche Pflege. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.