17-Jährige in Wien von selbsternanntem Sittenwächter attackiert

Am Montagabend wurde am frühen Abend ein Mädchen vor der U-Bahn-Station Handelskai attackiert. Angeblich, weil sie nicht so gekleidet war, wie andere es gerne hätten. Die 17-Jährige schilderte der Polizei, sie habe mit einer unbekannten Person ein Treffen über eine Social-Media-Plattform ausgemacht.

Die Person habe sie kontaktiert und in weiterer Folge auch bloßgestellt, da sie "zu freizügige" Fotos im Internet hochgeladen hätte. Das Treffen hätte eigentlich einer Aussprache dienen sollen.