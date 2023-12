16-Jähriger in Wien bei Raubversuch mit Messer verletzt

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen 16-Jährigen auszurauben, der gerade am Weg zum Fußballtraining in Wien-Donaustadt war. Der Jugendliche weigerte sich aber, ihm Geld und Mobiltelefon auszuhändigen, woraufhin ihn der Räuber mit einem Messer an der Hand leicht verletze.

Als Teamkollegen des 16- Jährigen in Sichtweite waren, flüchtete der schwarz bekleidete Täter ohne Beute. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos. Die Verletzung des 16-Jährigen wurde medizinisch behandelt. Die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters sind in vollem Gange.

