16-Jähriger floh an seinem Geburtstag vor der Wiener Polizei

An seinem 16. Geburtstag hat sich ein junger Mopedlenker offenbar eine Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei geliefert. Der Bursche war in der Ketzergasse in Liesing unterwegs, als er den Beamten auffiel. Er soll nämlich keinen Motorradhelm, sondern nur eine Sturmhaube getragen. Zudem fuhr er ohne Licht und gegen die Einbahn. Anstatt anzuhalten, gab der 16-Jährige Gas. Als die Polizei den Jugendlichen einholte, warf er sein Moped auf den Boden bzw. gegen das Einsatzauto und rannte davon.

Ein Beamter gab einen Schreckschuss ab, deshalb blieb der 16-Jährige stehen. Der Grund für seine Flucht war, dass ihm zwar das Moped gehört, aber er für das Fahrzeug keine Zulassung hatte. Zudem war der Bursche nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung. Der 16-Jährige wurde laut Polizei wegen insgesamt zwölf Verwaltungsübertretungen angezeigt.