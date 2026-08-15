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Wien-Döbling

Auf Flucht vor Polizei: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer rammte Frau

Auf seiner Flucht übersah ein Bursche die 48-jährige Frau, die gerade aus einem Hauseingang kam.
15.08.2026, 15:06

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 16-Jähriger, der Freitagnachmittag auf einem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet ist, hat in Wien-Döbling eine Fußgängerin gerammt und verletzt. Der Bursche war unerlaubterweise auf dem Gehsteig der Heiligenstädter Straße unterwegs, weshalb ihn Polizisten aufhalten wollten. Doch der Jugendliche fuhr einfach davon, die Beamten im Polizeiauto mit Blaulicht und Folgetonhorn hinterher. Auf seiner Flucht übersah er die 48-jährige Frau, die gerade aus einem Hauseingang kam.

Die Frau kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen. Unbeirrt setzte der 16-Jährige seine rasante Fahrt fort, bis er schließlich beim Befahren des Gleisbereichs selbst zu Sturz kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche und die Frau wurden durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

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Der E-Scooter, bei dem es sich um ein nicht für den Gebrauch im Straßenverkehr zulässiges Fahrzeug mit einer Leistung von 700 Watt und einer erreichbaren Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometer handelt, wurde sichergestellt. Der 16-Jährige erhielt Anzeigen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen.

Döbling
Agenturen, jde  | 

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