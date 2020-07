154 junge Polizisten als Verstärkung für ganz Wien

Lischka erklärt, dass die neue Belegschaft erst im Mai angetreten ist. Behält man das im Hinterkopf, sind die folgenden Zahlen beeindruckend: 253 Festnahmen und 804 Anzeigen in nur einem Monat. "Wir sind täglich mit bis zu 24 Gruppen in der Stadt unterwegs", sagt Lischka.

Bei der Kontrolle am Freitag wird ein Mann angesprochen, er muss sich ausweisen. Die Beamten schicken die Daten an die Kollegen, die in der Zentrale in der Rossauer Kaserne sitzen. Alles in Ordnung, der junge Mann darf nach ein paar freundlichen Worten weitergehen.

So nett laufen die Einsätze nicht immer ab. Beschimpfungen von Betrunkenen müssen die Polizisten gelassen hinnehmen. Häufig haben sie es mit Drogendelikten oder Verstößen gegen das Fremdenrecht zu tun. "Es geht uns vor allem darum, das subjektive Sicherheitsgefühl der Wiener zu stärken", sagt Lischka. Besonders an den kriminellen "Hotspots" begrüßt die Bevölkerung die Polizeipräsenz.

Wie der Name schon verrät, sind die U-Bahn-Stationen nicht der einzige Einsatzort. Sobald die Polizei Verstärkung braucht sind die Beamten vor Ort. Demos, große Sportveranstaltungen, Einsätze der WEGA oder auch die bekannte SOKO Ost der Verkehrspolizei, werden von der BE begleitet. "Es ist sicher eines der abwechslungsreichsten Arbeitsfelder, die es in der Polizei gibt. Wir hören am Funk mit und sind rasch und flexibel überall, wo wir gebraucht werden", sagt Lischka.