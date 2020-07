1.500 Teilnehmer bei Anti-Rassismus-Demo in Wien

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai kommt es weltweit zu Protesten und in den USA teils auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. An der „#BlackLivesMatter“-Kundgebung Anfang Mai in Wien nahmen rund 50.000 Menschen teil.

Black Movement Austria versteht sich seit 2020 nach eigenen Angaben als Kollektiv von Menschen afrikanischer Herkunft.