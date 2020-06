15 Prozent weniger Operationen am AKH

vonJosef GebhardDie Verkürzung der Arbeitszeiten für Spitalsärzte zeigt am Wiener AKH erste negative Auswirkungen, die auch für Patienten spürbar sein werden: Ab kommenden Montag müssen die Kapazitäten in den OP-Sälen des Spitals um zehn bis 15 Prozent reduziert werden, kündigt Martin Andreas, Personalvertreter der AKH-Ärzte, gegenüber dem KURIER an. Patienten, die einen planbaren Eingriff benötigen, werden sich also auf längere Wartezeiten einstellen müssen.

Der Hintergrund: Per Gesetz dürfen Spitalsärzte seit Anfang Jänner nur mehr durchschnittlich 48 Stunden pro Woche arbeiten. Das Personal wurde allerdings bis dato noch nicht aufgestockt, wodurch es zu Engpässen kommt.

Die Dimensionen sind enorm: Allein im Jahr 2013 erfolgten in den OP-Sälen des AKH 35.653 chirurgische Eingriffe. Sollte sich an der jetzigen Personalsituation nichts ändern, könnten langfristig also Tausende Patienten von Verschiebungen betroffen sein.

Zum Beispiel in der Herzchirurgie: „Von den fünf bis sechs geplanten Eingriffen am kommenden Montag werden wir wohl einen absetzen müssen, weil es nicht genügend Anästhesisten gibt“, sagt Vorstand Günther Laufer. Notfälle seien davon natürlich nicht betroffen – der Mediziner geht aber davon aus, dass manche Patienten mit geplanten Eingriffen ein bis zwei Tage länger warten müssen.