Am Mittwochvormittag wurde die Polizei wegen eines randalierenden Burschen in ein Wohnheim für betreutes Wohnen in Wien-Donaustadt gerufen.

Dort soll sich ein 15-Jähriger aus derzeit unbekannten Gründen aggressiv gegenüber einem Betreuer verhalten haben. Laut einem Zeugen dürfte der Jugendliche den Mitarbeiter beschimpft und bespuckt haben.

Als die Polizei vor Ort eintraf, soll der junge Heimbewohner auch die Beamten beschimpft sowie versucht haben, sie ebenfalls zu bespucken. Da er sich nicht beruhigen wollte, wurde der Tatverdächtige festgenommen. Dabei leistete er heftigen Widerstand und dürfte versucht haben, die Beamten zu schlagen. Seine Versuche verliefen jedoch erfolglos.

Der Betreuer und die Beamten wurden beim Vorfall nicht verletzt.

