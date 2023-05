15-Jähriger soll Passant in den Rücken gestochen haben

Ein 19-Jähriger und seine 20-jährige Freundin gingen in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht in Richtung einer Bushaltestelle in der Hüttelbergstraße, als zwei Jugendliche auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbeigingen und sich plötzlich umdrehten um dem Paar zu folgen. Dabei sollen die beiden Personen gepfiffen haben.

Der 20-Jährige soll sie gefragt haben, warum sie pfeifen. Daraufhin sollen die beiden Tatverdächtigen ihn mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Darüber hinaus soll einer der mutmaßlichen Täter, ein 15-jähriger Syrer, das Opfer mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen bedroht haben. Als ein Bus in die dortige Haltestelle einfuhr, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Der 19-Jährige und seine Freundin stiegen in den Bus, wo sie schließlich einen Einstich im Rücken des 20- Jährigen bemerkten.