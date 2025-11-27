Anschlagsplan auf Westbahnhof: 15-Jähriger erneut verhaftet

Nahezu zehn Monate lang ermittelt der Verfassungsschutz bereits gegen einen 15-jährigen österreichischen Staatsbürger. Der Bursch fiel erstmals im Februar aufgrund seines "stark ausgeprägten radikalisierten Verhaltens" auf, berichtet die LPD Wien in einer Aussendung. Der damals 14-Jährige wurde zu dem Zeitpunkt "aufgrund konkreter Anschlagspläne" auch bereits festgenommen.

Von Februar bis Oktober in Haft

Von da an blieb er bis Oktober in Haft, weil der Verdacht bestand, dass er Mitglied einer terroristischen Vereinigung bzw. kriminellen Organisation sein könnte, berichtet die Polizei.

Während und nach der Haft wies der nun 15-Jährige aber weiterhin eine "hohe Affinität zu radikal-islamistischer Propaganda sowie zu Stichwaffen und ähnlichen Gegenständen" auf, heißt es. Ergeben haben das Ermittlungen des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE).