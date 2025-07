Anschlagspläne gegen Wiener Westbahnhof: Staatsanwaltschaft bekämpft Urteil

Die Staatsanwaltschaft Wien bekämpft das Urteil, das am vergangenen Montag ein Schöffensenat am Landesgericht über einen anschlagsbereiten, inzwischen angeblich geläuterten 15-jährigen Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verhängt hat.

Zwei Jahre teilbedingt sind der Anklagebehörde für ein primär gegen den Wiener Westbahnhof gerichtetes Terror-Attentat, dessen Umsetzung der Jugendliche einem IS-Vertreter für den Sommer 2025 zugesichert hatte, zu wenig.

Wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage erklärte, meldete die Staatsanwaltschaft Berufung gegen die Strafhöhe an. Der junge, äußerlich fast wie ein Firmling wirkende Wiener war bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren mit zwei Jahren, davon acht Monaten unbedingt für die Verbrechen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat, die terroristische Vereinigung, die versuchte Ausbildung für terroristische Zwecke, die Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat und der kriminellen Organisation davongekommen. Lebenszeichen von jungem Niederösterreicher nach Anschlag in Mekka Indes gibt es ein Lebenszeichen von jenem jungen Niederösterreicher, der im März 2024 in Mekka ein Attentat im Namen des IS verübt und am Gelände der Al-Haram-Moschee mehrere Menschen mit einem Messer schwer verletzt hatte. Seither befindet sich der 20-jährige Hasan E. in Saudi Arabien in Haft. Die österreichische Botschaft in Riad stehe mit ihm in Kontakt und leiste konsularische Unterstützung im Rahmen von Haftbesuchen, teilte das Außenministerium auf APA-Anfrage mit: "Der nächste Haftbesuch ist für Ende Juli geplant."