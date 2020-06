14 Monate teilbedingt für Heckenschützen

So schnell kommen die Opfer selten zu ihrem Schadenersatz. Normalerweise müssen sie auf den Zuspruch durch den Richter warten und dann womöglich noch Exekution führen...

Die Wiener Heckenschützen aber kamen am Freitag schon mit einem Packen Geldscheine im Hosensack zum Prozess und blätterten für die Verletzten die Hunderter herunter. Ein Gerichtsmediziner hatte zuvor festgestellt, wie viele Tage Schmerzen die durch Projektile aus Druckluftpistolen und Luftdruckgewehren verursachten Wunden und blauen Flecken hinterlassen hatten. Ein Tag mittelgroße und fünf Tage leichte Schmerzen macht 700 Euro, drei Tage leichte Schmerzen macht 300 Euro.

Dazu ein gemurmeltes „Entschuldigung“ der beiden Angeklagten und ein Händedruck, und das war’s? Ein Zeuge erzählt, wie er am 15. September 2011 bei offenem Seitenfenster am Steuer seines Wagens saß und sein Kopf plötzlich „nach hinten gehaut“ wurde. Im Krankenhaus wurde das Metallgeschoss bei lokaler Betäubung aus der blutenden Wunde am Kopf, die dann genäht werden musste, geholt. Im Auto war auch die vierjährige Tochter des Verletzten gesessen. „Meine Kleine hat noch tagelang davon gesprochen“, sagt der Mann.