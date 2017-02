14-Jähriger stahl mit Freunden Autos in Wien

Ein 14 Jahre alter Bursche hat in der Nacht auf Dienstag gemeinsam mit zwei Freunden in Wien-Hernals drei Fahrzeuge aus einer Werkstatt gestohlen. Als der Teenager alleine am Gürtel im BMW unterwegs war, wurden Streifenbeamte auf ihn aufmerksam. Sie konnten ihn nach kurzer Verfolgungsjagd stoppen. Der bereits amtsbekannte Jugendliche wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 4.30 Uhr wurden die Polizisten beim Währinger Gürtel aufgrund des jugendlichen Aussehens auf den Fahrzeuglenker aufmerksam. "Mit Blaulicht und Folgetonhorn wurde versucht, ihn anzuhalten", schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer. Nach kurzer Flucht stoppten die Beamten ihn auf der Donauuferautobahn (A22) bei der Abfahrt Floridsdorfer Brücke. Ausweis hatte der Bursche keinen bei sich, dafür aber zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug montiert. Diese stimmten beide nicht mit der Nummerntafel im Zulassungsschein überein.

Einvernahme

Es stellte sich heraus, dass der Lenker erst 14 Jahre alt ist. Der Österreicher gab in seiner Einvernahme an, dass er zuvor mit zwei Freunden in die Werkstatt in der Helblinggasse eingebrochen war. Aus dem Büro hätten sie die Autoschlüssel entwendet und in weiterer Folge sowohl Fahrzeug als auch Kennzeichentafeln gestohlen. Insgesamt habe er mit seinen beiden Freunden im Alter von 14 und 16 Jahren drei Fahrzeuge entwendet. Die anderen beiden Pkw - einen Peugeot und einen Audi - hätten sie gemeinsam weggefahren und an unterschiedlichen Standorten abgestellt. Auch ein Handy hatten die Burschen mitgehen lassen. Der 14-Jährige wurde auf freien Fuß angezeigt und das Jugendamt benachrichtigt.