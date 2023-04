14-Jähriger soll Mann in Wiener Park mit Messer bedroht haben

Ein 14-jähriger Bursche soll am Sonntag einen Mann im Alois-Drasche-Park auf der Wieden im Zuge eines Streits mit einem Messer bedroht haben. Zuvor dürfte der 34-jährige Serbe wiederum den Jugendlichen aus Syrien mit dem Umbringen bedroht und auf den Kopf geschlagen haben, wie es in einer Aussendung der Polizei am Montag hieß.