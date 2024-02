14-Jähriger machte in Simmering Spritztour mit Opas Porsche

Da staunten Polizisten der Polizeiinspektion Sedlitzkigasse am Donnerstag nicht schlecht. Als sie in den Mittagsstunden eine Geschwindigkeitskontrolle durchführten, stoppten sie einen 14-Jährigen in einem Porsche.

Der Bursche war mit zwei Freunden statt den erlaubten 30 km/h mit 70 km/h unterwegs. Der Luxusschlitten gehörte dem Großvater des 14-Jährigen, welchen er ohne dessen Wissen in Betrieb genommen habe.