Wien

14-Jähriger in Wien-Ottakring von Mitschüler bewusstlos getreten

Gleichaltriger Verdächtiger vorläufig festgenommen. Opfer soll die Schwester des Kontrahenten beleidigt haben.
25.04.2026, 11:31

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 14-Jähriger ist in einer Schule in Wien-Ottakring am Freitag von einem Gleichaltrigen bewusstlos getreten worden, nachdem er zuvor durch einen Faustschlag zu Boden gegangen war. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, war es gegen 11 Uhr, als der Streit zwischen den beiden Schülern eskalierte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

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Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Teenagern begann erst mit Worten, schließlich kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Als die Schüler mit ihren Fäusten aufeinander einschlugen, ging einer der beiden zu Boden, nachdem er im Gesicht getroffen worden war. 

Auf Gegner eingetreten

Zeugen gaben an, dass der Kontrahent dann begonnen habe, auf den Liegenden einzutreten und dieser daraufhin das Bewusstsein verlor.

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Der Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Als möglicher Grund für den Streit wurden laut Polizei Beleidigungen des Opfers gegenüber der Schwester des Tatverdächtigen genannt.

Agenturen  | 

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