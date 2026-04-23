Wien

Polizei Wien klärt Raub an 16-Jähriger: Drei Festnahmen

Drei Mädchen nach Raub in Wien als Verdächtige ausgeforscht. Sie sollen eine 16-Jährige verletzt und ihr Handy geraubt haben.
23.04.2026, 14:46

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Nach einem Raub in Wien-Favoriten im Jänner sind nun drei tatverdächtige junge Frauen ausgeforscht worden. Zwei 15- und eine 16-Jährige sollen demnach im Haltestellenbereich des Matzleinsdorfer Platzes ein weibliches Opfer geschlagen und ihm das Mobiltelefon abgenommen haben. Die Beschuldigten bestritten die Tat oder verweigerten die Aussage, so die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Nach Attacke in Heiligenstadt: Vier Jugendliche ausgeforscht

Bei dem Raub wurde die 16-Jährige durch Faustschläge und Fußtritte attackiert und verletzt. Aufgrund intensiver Ermittlungen der Beamten sowie Zeugenaussagen konnte eine der 15-Jährigen, sie ist staatenlos, und die 16-jährige Irakerin vorläufig festgenommen werden. Die zweite 15-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Teenager verweigerten die Aussage

Bei ihren Einvernahmen stritten die Mädchen die Vorwürfe ab und verweigerten die Aussage. Die 16-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht, die beiden anderen Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.

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Agenturen  | 

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