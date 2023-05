14-jähriger E-Scooterfahrer bei Unfall in Wien leicht verletzt

Ein 14-jähriger E-Scooterfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Eßlinger Hauptstraße in Wien-Donaustadt am Samstag leicht verletzt worden.

Der Bursche wollte die Fahrbahn bei einem Schutzweg überqueren, dabei wurde er vom Fahrzeug einer 57-Jährigen Frau leicht erfasst und zu Boden gestoßen, berichtete die Polizei.

Crash in Liesing

Bei einem weiteren Unfall am Samstag wurde eine 55-Jährige schwer verletzt. Die Frau geriet laut Polizei mit ihrem Pkw in der Brunner Straße in Liesing aus ungeklärter Ursache auf die Nebenspur und touchierte ein weiteres Fahrzeug.