12-Jähriger von Klein-Lkw in Wien erfasst und schwer verletzt

Am Montagnachmittag kam es in Döblin zu einem Unfall, bei dem ein 12-Jähriger schwer verletzt wurde. Laut derzeitigen Erhebungen fuhr ein 51-jähriger Klein-Lkw-Fahrer die Cobenzlgasse in Richtung Himmelstraße. Zur selben Zeit wollte der Bub, hinter einem Bus hervorkommend, die Cobenzlgasse überqueren.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden, wodurch der 12-Jährige eine schwere Bein- sowie Kopfverletzung davontrug. Der Bub wurde durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien und des Samariter Bundes notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter