12-Jähriger nach CO-Vergiftung im künstlichen Koma

In der Nacht auf Montag schlug ein Kohlenmonoxid-Warnmelder in einem Mehrparteienhaus in Favoriten Alarm. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung und Feuerwehr evakuierten das Gebäude sofort. Insgesamt zeigten 18 Personen bereits Symptome einer Vergiftung.

Am schlimmsten betroffen war eine fünfköpfige Familie. Laut Berufsrettung musste ein 12-Jähriger noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, auch die Eltern und ein zwei Babys, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

