10.000 bei Yung Hurn: Erstes Party-Wochenende seit eineinhalb Jahren

Von Lorena Danner und Johannes Arends

Schon bei der Ankunft am Wiener Karlsplatz war klar: So etwas hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ein regelrechtes Meer an jungen Menschen (Schätzungen zufolge knapp 10.000) erstreckte sich am Freitagabend rund um den großen Brunnen vor der Karlskirche, von Masken oder eingehaltenen Abständen keine Spur - beides ist im Freien seit dem 1. Juli auch nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben.

"Wir alle wünschen euch viel Spaß mit Yung Hurn", beendete ein letzter Redner die von der Volkshilfe organisierte Veranstaltung, deren Erlöse zur Bekämpfung von Kinderarmut eingesetzt werden sollten. Und dann kam er: Der 26-jährige Wiener Julian Sellmeister, der als Rapper unter seinem Pseudonym Yung Hurn zum Idol einer ganzen Generation österreichischer Jugendlicher geworden ist, betrat die Bühne - und die Menge explodierte.