10-Jähriger nach Sturz aus Fenster gestorben

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstag in der Oberen Donaustraße in Wien-Leopoldstadt ereignet. Gegen 16.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, weil ein 10-jähriger Bub aus einem Fenster im 4. Stock zehn Meter in die Tiefe gestürzt ist. Passanten hatten das Kind auf dem Gehsteig liegend entdeckt. Der 10-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Dort ist er Samstagabend gestorben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch völlig unklar. Die Mutter des Opfers erlitt einen schweren Schock und war zunächst nicht einzuvernehmen. Angaben zum Vater des Kindes gab es nicht. Auch war unklar, ob weitere Personen in der Wohnung anwesend waren. Während des Einsatzes wurde die Obere Donaustraße gesperrt.

Immer wieder schwere Fensterstürze von Kindern in Wien

2014 ereigneten sich innerhalb von vier Monaten fünf dieser Unfälle, von denen einer tödlich ausging. Der Sturz des Zehnjährigen in der Leopoldstadt am Samstag war der erste in diesem Jahr.

8. April 2014: Ein dreijähriger Bub stirbt in Floridsdorf nach einem Fenstersturz. Das Kind fällt vermutlich beim Spielen aus einem Fenster einer Wohnung im 14. Stock. Die Rettungskräfte können nur noch den Tod feststellen.

10. Juni 2014: Ein zehnjähriges Mädchen stürzt aus dem Fenster eines Heims in Simmering und erleidet dabei mehrere Brüche und lebensgefährliche Verletzungen. Ihre Mutter berichtet später, dass ihre Tochter wegen "Problemen im Heim" gesprungen sei. Zwei Tage nach dem Sturz wird das Mädchen im Krankenhaus auf eine Normalstation verlegt.

24. Juni 2014: Ein vier Jahre altes Mädchen stürzt im Bezirk Landstraße aus einem Fenster im dritten Stock. Das Kind erleidet nach Angaben der Polizei beim Aufprall auf dem Betonboden lebensbedrohende Verletzungen.

15. Juli 2014: Ein Achtjähriger stürzt in Margareten aus dem vierten Stock eines Wohnhauses. Der Bub wird mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses behandelt.

21. Juli 2014: Ein dreieinhalbjähriger Bub fällt aus dem Fenster einer Wohnung in Meidling zwölf Meter in die Tiefe. Er prallt auf eine Betonfläche und befindet sich nach dem Unfall in akuter Lebensgefahr.