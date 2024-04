Aufmarsch am Rathausplatz, Vergünstigungen und Fest im Prater, Kinderprogramm: Rund um den Feiertag gibt es etliche Aktivitäten.

Veranstaltungen am 1. Mai in Wien: Was ist los am Feiertag?

Man kann den 1. Mai, den "Tag der Arbeit", wie er so schön hierzulande heißt, erholsam in den eigenen vier Wänden verbringen. Oder man nutzt das warme Frühlingswetter am Mittwoch aus, um bei den diversen Veranstaltungen in Wien vorbeizuschauen.

Kundgebung am Rathausplatz Los geht es am Rathausplatz in der Innenstadt ab 9.00 Uhr. Die traditionelle Kundgebung der SPÖ steht diesmal im Zeichen der EU-Wahl, das Motto des Aufmarsches lautet "Wir in Wien stehen für ein faires Europa". Bei der Abschlusskundgebung vor dem Rathaus wird unter anderem der rote EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder sprechen, auch soll es einen Auftritt für Bundesparteichef Andreas Babler geben. Die jeweiligen roten Delegationen aus den Bezirken werden bereits ab den Morgenstunden gen Rathausplatz ziehen. Ab 10.15 Uhr steht die abschließende Kundgebung auf dem Programm. Neben Schieder und Babler werden bei dieser auch der Landesparteichef, Bürgermeister Michael Ludwig, AK-Präsidentin Renate Anderl und die Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke am Podium stehen. Danach wird zum "Mercato Rosso" direkt vor der Löwelstraße geladen.

Fackelzug und Konzert von Eli Preiss Am Vorabend (Dienstag, 30. April) findet zudem der Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen statt, die Veranstaltung läuft unter dem Namen "Wien gegen Rechts". Gestartet wird um 20.00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Beim Abschlusskonzert am Rathausplatz tritt die heimische Sängerin Eli Preiss auf, der Eintritt ist frei.

Familienprogramm, Vergünstigungen und Fest im Prater Auch in und um den Prater ist am 1. Mai was los, wird dort immerhin bereits seit 1890 jährlich der Tag der Arbeit zelebriert. Ab 13.00 Uhr startet das traditionelle Maifest mit Live-Musik auf der Kaiserwiese, bis 21.30 Uhr sollen auf den Bühnen diverse Bands für Unterhaltung sorgen. Davor gibt es dort von 11.00 bis 15.00 Uhr noch umfassende Kinderunterhaltung. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei. Und: Bei zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen im Prater warten am Feiertag ermäßigte Preise. Mehr Informationen dazu hier.

Feiern im Böhmischen Prater Der "Kulturverband Böhmischer Prater" lädt ebenfalls zu zünftigen Festivitäten am 1. Mai. Im Saal "Tivoli" (10., Laaer Wald 30c) sowie im Freien wird von 11.00 bis 19.00 Uhr mit viel Musik gefeiert. Der Eintritt ist kostenlos, mehr Übersicht zum Programm gibt es hier.

Tanzbare Open Airs Die Donaustadt-Institution "Himmel & Wasser" (Steinspornbrücke 1) lädt am Mittwoch zur "Free Open Air Party" auf die Donauinsel. Ein DJ-Line-Up legt ab 14.00 Uhr auf, die Sause geht bis 2.00 Uhr Früh. Beim Nachbarn "Vienna City Beach Club" (Am Kaisermühlendamm 106) wiederum wird das 20. Jubiläum der traditionellen Freiluftveranstaltung zum 1. Mai gefeiert. Goa-soundmäßig aufgelegt werden Progressive, Psytrance und Psychedelic, der Eintritt ist ebenfalls frei, los geht es ab 12.00 Uhr mittags.

Übrigens: Wer sich nach all den Feierlichkeiten erholen muss, kann beim "Bademanteltag" am 2. Mai in der Therme Wien vorbeischauen. Alle Gäste, die im Bademantel anreisen, erhalten ab 16 Uhr kostenlosen Thermen-Eintritt.