1,5 Millionen starten in die Ferien

Aber auch von Wien weg wird die Bahn immer öfter als Reisemittel für Kurzurlaube genutzt. Budapest mit Thermalprogramm, Kombitickets mit Wintersport-Angeboten sowie Prag und Rom sind laut ÖBB heuer besonders beliebt.Seit der Fahrplanumstellung ist es möglich mit der Bahn von Linz oder Graz via Wien-Hauptbahnhof direkt zum Flughafen Wien-Schwechat zu gelangen. Die ÖBB "rechnen im Jahr 2015 mit rund 300.000 Fahrgästen die über die Weststrecke direkt zum Flughafen fahren."

Fahrgäste, die von Salzburg, Linz oder St. Pölten nicht den Airport sondern die Bundeshauptstadt ansteuern, müssen sich in den nächsten Monaten nicht umstellen. "Die Railjets und IC-Züge fahren, wie bisher gewohnt, den Westbahnhof an." Das wird sich erst in einem Jahr ändern, wenn diese Züge den Hauptbahnhof ansteuern. Einzig der ICE aus München dockt schon jetzt direkt am Hauptbahnhof an.

Bilder von der Eröffnung des Hauptbahnhofes: