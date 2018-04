Wie im Krimi: Schüsse auf Kottan-Regisseur

„Wenn’s nicht tatsächlich dramatisch und gefährlich gewesen wäre, könnte man über diese Story ja schmunzeln: Die Kottan-Macher Patzak und Zenker als Opfer von Heckenschützen – und das am 1. April.“

Mit dieser Aussage bringt der Wiener Peter Patzak, der als Regisseur der Krimi-Parodie-Serie „Kottan ermittelt“ bekannt wurde, die ungewöhnliche Geschichte eigentlich schon auf den Punkt: Zwei Berufsschüler haben am fraglichen Tag mit einem Luftdruckgewehr samt Zielfernrohr auf der A2 bei Klagenfurt bewusst auf vorbeifahrende Autos geschossen. Getroffen wurde – wie jetzt erwiesen ist – jener Pkw, in dem Patzak und der Kunstschaffende Jan Zenker saßen, sowie mindestens zwei weitere Fahrzeuge. Zwei Verletzte haben sich gemeldet.

„Wir sind am 1. April in meinem Pkw von Wien aus zu einer Arbeitsbesprechung nach Oberitalien gefahren, Jan Zenker (der Sohn des ursprünglichen Kottan-Autors Helmut Zenker schrieb das Drehbuch für den Kinofilm „Kottan ermittelt - Rien ne va plus“ aus dem Jahr 2012, Anm.) saß am Steuer“, erzählt Patzak. Kurz vor Klagenfurt hätte es plötzlich einen Aufschlag in Gesichtshöhe des Fahrers gegeben.

„Die Autobahn war leer, Steinschlag also auszuschließen. Ich dachte sofort an einen Schuss. Wenn der durch die Scheibe gegangen wäre, hätte er Jan direkt im Gesicht getroffen. Dann habe ich mich erinnert, dass Helmut Zenker einen Kottan mit dem Titel ,Schussgefahr’ geschrieben hat und dachte: Das wäre ja absurd, wenn jemand gerade am 1. April auf uns Kottan-Leute schießt“, erzählt Patzak.